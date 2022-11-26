Воррен Баффет збільшив частку у пʼяти великих японських компаніях — Finance.ua

Воррен Баффет збільшив частку у пʼяти великих японських компаніях 26.11.2022, 01:29 — Фондовий ринок

Воррен Баффет збільшив частку у пʼяти великих японських компаніях

Холдинг Berkshire Hathaway мільярдера Воррена Баффета збільшив частку у пʼяти великих японських торгових компаніях Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co та Sumitomo.

Про це пише Reuters з посиланням на документи, подані до міністерства фінансів Японії.

Холдинг Баффета збільшив частки щонайменше на 1% — до понад 6% у кожній компанії. Такі дії відповідають заяві Berkshire Hathaway в 2020 році про те, що інвестиції в японські торгові доми розраховані на довгострокову перспективу, і частки можуть зрости до 9,9%.

Частки конгломерату Berkshire Hathaway збільшилися у Mitsubishi з 5,04% до 6,59%, у Mitsui & Co — з 5,03% до 6,62%, у Itochu — з 5,02% до 6,21%, у Marubeni — з 5,06% до 6,75%, у Sumitomo — з 5,04% до 6,57%, зазначило агентство.

Такаші Хірокі, головний стратег Monex, сказав, що він не здивований тим, що Berkshire купила більше акцій.

«Зростання цін на акції торгових компаній пов’язані з високими цінами на сировинні товари, але в їх бізнесі є набагато більше, ніж це, — сказав він. — Їхні прибутки хороші, а прибутки акціонерів високі».

Раніше повідомлялося , що Berkshire Hathaway за три місяці інвестував у тайванську напівпровідникову компанію TSMС понад $4 млрд.

За даними порталу GuruFocus, найбільшу частку в портфелі Berkshire Hathaway займав IT-сектор (45,16%), далі йдуть фінанси (24,01%), енергетика (12,05%), споживчі товари (12%), комунікаційні. послуги (3,7%) та охорона здоровʼя (1,4%). У другому кварталі енергетичний сектор займав четверте місце у портфелі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.