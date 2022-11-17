Компанія Баффета купила частку у найбільшому у світі виробнику чіпів — Finance.ua

Компанія Баффета купила частку у найбільшому у світі виробнику чіпів Сьогодні 05:23 — Фондовий ринок

Компанія Баффета купила частку у найбільшому у світі виробнику чіпів

Компанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила частку у найбільшому у світі виробнику чіпів TSMC.

Про це пише Bloomberg з посиланням на документи, подані інвесткомпанією до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Як пише агентство, за три місяці компанія Баффета придбала 60 млн американських депозитарних розписок. За підрахунками Bloomberg, якщо папери TSMC купувалися за середньою ціною за третій квартал, пакет міг обійтися Баффету в $5,1 млрд.

Після новин про операцію акції TSMC на премаркеті показали найбільше добове зростання за понад два роки, зазначає агентство.

З початку року і до закриття понеділка, 14 листопада, акції виробника чіпів подешевшали на 28% на тлі падіння попиту та занепокоєння щодо надмірної пропозиції.

Тайванська TSMC виробляє напівпровідники для Nvidia та Qualcomm, і є ексклюзивним постачальником мікросхем для Apple.

Раніше агентство Reuters писало, що дефіцит чіпів у деяких секторах був штучним і багато в чому був спричинений жадібністю компаній.

За даними Reuters, багато виробників «запасалися» зайвими чіпами під час пандемії COVID-19, щоб убезпечити себе в майбутньому. Це могло викликати штучний дефіцит над ринком і призвело до ситуації, коли попит значно перевищив пропозицію.

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