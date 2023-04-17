Воррен Баффет назвав Bitcoin “азартним токеном” — Finance.ua

Воррен Баффет назвав Bitcoin “азартним токеном”
Воррен Баффет, засновник Berkshire Hathaway, висловив негативну думку щодо Bitcoin в інтерв’ю CNBC, назвавши BTC «азартним токеном» і заявивши, що цей актив не має внутрішньої цінності.
На думку Баффета, люди інвестують у цифрове золото через прагнення до легких грошей, що є людським інстинктом.
Однак, глава Berkshire Hathaway також зазначив, що наявність деяких криптовалют у портфелі може дати перевагу, якщо використовувати їх для лендінгу або як заставу.
Раніше Баффет також заявляв, що не бачить цінності в Bitcoin, оскільки він не продукує нічого і вважає за краще інвестувати в нерухомість або промислові активи.
У лютому 2023 року Чарльз Мангер, найближчий соратник Баффета, закликав заборонити цифрові активи у США, назвавши їх «контрактом на азартну гру з майже 100% перевагою у казино». Він також висловив думку, що влада має наслідувати приклад Китаю і заборонити майнінг і криптотранзакції.
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