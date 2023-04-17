Воррен Баффет назвав Bitcoin “азартним токеном” — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Воррен Баффет назвав Bitcoin “азартним токеном”

Криптовалюта
104
Воррен Баффет назвав Bitcoin “азартним токеном”
Воррен Баффет назвав Bitcoin “азартним токеном”
Воррен Баффет, засновник Berkshire Hathaway, висловив негативну думку щодо Bitcoin в інтерв’ю CNBC, назвавши BTC «азартним токеном» і заявивши, що цей актив не має внутрішньої цінності.
На думку Баффета, люди інвестують у цифрове золото через прагнення до легких грошей, що є людським інстинктом.
Однак, глава Berkshire Hathaway також зазначив, що наявність деяких криптовалют у портфелі може дати перевагу, якщо використовувати їх для лендінгу або як заставу.
Читайте також
Раніше Баффет також заявляв, що не бачить цінності в Bitcoin, оскільки він не продукує нічого і вважає за краще інвестувати в нерухомість або промислові активи.
У лютому 2023 року Чарльз Мангер, найближчий соратник Баффета, закликав заборонити цифрові активи у США, назвавши їх «контрактом на азартну гру з майже 100% перевагою у казино». Він також висловив думку, що влада має наслідувати приклад Китаю і заборонити майнінг і криптотранзакції.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.