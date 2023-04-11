Вперше за 10 місяців: курс біткоїна злетів до рекордної позначки — Finance.ua
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Вперше за 10 місяців: курс біткоїна злетів до рекордної позначки

Криптовалюта
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Вперше за 10 місяців: курс біткоїна злетів до рекордної позначки
Вперше за 10 місяців: курс біткоїна злетів до рекордної позначки
Курс Bitcoin піднявся вище ніж $30 000. За день криптовалюта подорожчала приблизно на 7%, за тиждень — на 9%.
Як повідомляє CoinMarketCap, таке зростання курсу криптовалюти зафіксовано вперше з 10 червня 2022 року.
На піку курс Bitcoin становив $30 397. Курс іншої популярної криптовалюти — Ethereum — виріс на 4%, до $1900.
Станом на 10:02 за Києвом Bitcoin коштував $30 080.
Скриншот CoinMarketCap
Скриншот CoinMarketCap
На думку аналітиків, каталізатором для зростання Bitcoin може стати публікація індексу споживчих цін в США за березень. Дані по інфляції будуть оприлюднені 12 квітня.
З початку року Bitcoin подорожчав більш ніж на 80%. Попри зростання, курс Bitcoin все ще приблизно вдвічі нижче свого історичного максимуму — в листопаді 2021 року він коштував більше $69 000.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
УНІАН
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