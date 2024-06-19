Volvo знімає з виробництва седан S60 — Finance.ua

Volvo знімає з виробництва седан S60 Сьогодні 06:21 — Технології&Авто

Volvo знімає з виробництва седан S60

Представник Volvo підтвердив: виробництво седана S60 на заводі в американській Південній Кароліні припиниться протягом двох тижнів. Шведи позбавляються «глобального» S60, щоб зосередитися на електричному флагмані — кросовері EX90.

Універсал Volvo V60 поки залишиться в конвеєрі, а у Китаї продовжать випускати й седан S60, але тільки для внутрішнього та австралійського ринків.

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Продажі Volvo S60 у США за підсумками травня 2024 року злетіли майже вчетверо, але в абсолютному вимірі обсяги завжди були невеликими. Навіть у найуспішніші роки шведська марка не продавала понад 20 тисяч седанів, тоді як BMW 3 Series та Mercedes-Benz C-Class знаходили у півтора-два рази більше покупців.

Про наступника Volvo S60 поки взагалі не йдеться, тобто 24-річна історія моделі близька до завершення. Це означає, що у гамі Volvo залишиться один седан — S90. Втім, бестселерами марки як у США, так і в усьому світі є саме кросовери. Наприклад, у Північній Америці «робить касу» XC90 (продано 40 тисяч штук за підсумками 2023 року).

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