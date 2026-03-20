Volvo оновила електричний седан і знизила стартову ціну 20.03.2026, 00:49 — Технології&Авто

Volvo ES90 2027

Volvo оновила свій електричний седан ES90 2027 модельного року та зробила його доступнішим для покупців. Модель отримала нижчу стартову ціну, більше варіантів комплектацій і покращене базове оснащення.

Початкова версія Single Motor Extended Range у комплектації Core подешевшала на 500 євро — тепер стартова ціна становить 67 995 євро.

Водночас до стандартного оснащення додали пакет Pilot Assist, який раніше пропонували лише за доплату. Він також став базовим для комплектацій Plus і Ultra, де додатково з’явилася система кругового огляду з 3D-режимом.

Що ще змінилося

У комплектації Plus відтепер стандартно доступний Climate Pack, до якого входять підігрів керма та задніх сидінь. Крім того, всі версії отримали оновлені елементи інтер’єру — зокрема підсвічування кнопок на кермі — а також новий колір кузова Forest Lake.

Виробник також розширив вибір модифікацій. Тепер комплектація Plus доступна не лише із заднім приводом, а й з повним приводом Twin Motor та Twin Motor Performance. Завдяки цьому стартова ціна для потужніших версій знизилася — від 77 995 євро.

Водночас частину опцій перевели до списку платних. Наприклад, пневмопідвіска більше не входить до стандартного оснащення і тепер доступна лише за доплату.

uamotors За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.