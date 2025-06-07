Volkswagen скоротить 20 тисяч працівників у Німеччині — Finance.ua

Volkswagen скоротить 20 тисяч працівників у Німеччині
Близько 20 тис. працівників Volkswagen погодилися на дострокове звільнення в межах масштабної реструктуризації німецьких заводів концерну.
Про це пише Bloomberg.
«Завдяки помітним успіхам у зниженні витрат на виробництво у Вольфсбурзі та соціально відповідальному скороченню робочих місць на шести підприємствах Volkswagen AG у Німеччині, ми прискорюємо трансформацію», — заявив директор з персоналу Гуннар Кіліан.
За його словами, вже досягнута домовленість про звільнення 20 тис. людей до кінця десятиліття.
Концерн скорочує виробничі потужності на понад 700 000 одиниць та планує зменшити чисельність персоналу загалом на 35 000 працівників.
Це рішення пов’язане зі зростанням витрат, слабким попитом у Європі та посиленням конкуренції з боку китайських автовиробників.
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