Volkswagen скоротить 20 тисяч працівників у Німеччині — Finance.ua

Volkswagen скоротить 20 тисяч працівників у Німеччині Вчора 23:10 — Фондовий ринок

Volkswagen скоротить 20 тисяч працівників у Німеччині

Близько 20 тис. працівників Volkswagen погодилися на дострокове звільнення в межах масштабної реструктуризації німецьких заводів концерну.

Про це пише Bloomberg.

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«Завдяки помітним успіхам у зниженні витрат на виробництво у Вольфсбурзі та соціально відповідальному скороченню робочих місць на шести підприємствах Volkswagen AG у Німеччині, ми прискорюємо трансформацію», — заявив директор з персоналу Гуннар Кіліан.

За його словами, вже досягнута домовленість про звільнення 20 тис. людей до кінця десятиліття.

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Концерн скорочує виробничі потужності на понад 700 000 одиниць та планує зменшити чисельність персоналу загалом на 35 000 працівників.

Це рішення пов’язане зі зростанням витрат, слабким попитом у Європі та посиленням конкуренції з боку китайських автовиробників.

Економічна Правда За матеріалами:

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