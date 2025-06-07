Volkswagen скоротить 20 тисяч працівників у Німеччині — Finance.ua

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Volkswagen скоротить 20 тисяч працівників у Німеччині

Фондовий ринок
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Volkswagen скоротить 20 тисяч працівників у Німеччині
Volkswagen скоротить 20 тисяч працівників у Німеччині
Близько 20 тис. працівників Volkswagen погодилися на дострокове звільнення в межах масштабної реструктуризації німецьких заводів концерну.
Про це пише Bloomberg.
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«Завдяки помітним успіхам у зниженні витрат на виробництво у Вольфсбурзі та соціально відповідальному скороченню робочих місць на шести підприємствах Volkswagen AG у Німеччині, ми прискорюємо трансформацію», — заявив директор з персоналу Гуннар Кіліан.
За його словами, вже досягнута домовленість про звільнення 20 тис. людей до кінця десятиліття.
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Концерн скорочує виробничі потужності на понад 700 000 одиниць та планує зменшити чисельність персоналу загалом на 35 000 працівників.
Це рішення пов’язане зі зростанням витрат, слабким попитом у Європі та посиленням конкуренції з боку китайських автовиробників.
За матеріалами:
Економічна Правда
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