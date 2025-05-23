Генеральний директор Volkswagen розповів про майбутній електричний Golf GTI — Finance.ua

Генеральний директор Volkswagen розповів про майбутній електричний Golf GTI
Культовий Volkswagen Golf GTI готується до своєї наймасштабнішої трансформації за 45 років — дев’яте покоління моделі стане повністю електричним.
Генеральний директор VW Томас Шефер уже випробував кілька прототипів і стверджує, що майбутній EV GTI буде «карколомним» і по-справжньому «звір-машиною».
За словами Шефера, компанія приділяє особливу увагу відчуттям від керування, звучанню і динаміці. «Ми їздили на кількох прототипах, які зібрали на новій платформі… це запаморочливо», — заявив він в інтерв’ю Autocar.
Хоча офіційні характеристики поки що тримають у секреті, раніше у VW обговорювали потужність у 225−260 кВт (300−350 к.с.) для електричного GTI. Для порівняння, актуальний бензиновий GTI розвиває 180 кВт (245 к.с.), а версія GTI Clubsport — 210 кВт (286 к.с.).
Важливо, що VW не обмежиться однією моделлю. Шефер натякнув на створення «цілої лінійки» автомобілів із шильдиком GTI. Життєвий цикл поточного покоління Golf триватиме до 2028−2029 років, а електрична версія дебютує ближче до кінця десятиліття.
Електрифікація легендарного гарячого хетчбека — логічний крок з огляду на характер моделі: компактність, динаміку та задоволення від водіння. Але успіх залежатиме від того, наскільки інженери збережуть дух GTI, який завжди був не тільки в потужності, а й у характері.
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