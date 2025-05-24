Volkswagen відмовиться від позначення ID у назвах електромобілів — Finance.ua

Volkswagen відмовиться від позначення ID у назвах електромобілів Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Volkswagen відмовиться від позначення ID у назвах електромобілів

Volkswagen змінить назви своїх електричних моделей. Тепер вони будуть більш логічними, а не виглядатимуть нагромадженням літер, цифр та крапок.

Про це пише Insideevs.

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Згідно з новим інтерв’ю австрійському виданню Auto und Wirtschaft, лідери Volkswagen офіційно вирішили відмовитися від маркування «ID» на своїх майбутніх електромобілях.

Цей кінець епохи для таких моделей, як ID.3, ID.4 та ID.Buzz. Майбутні VW, такі як ID.2 і нещодавно анонсований VW ID. EVERY1 отримають «імена», які легше сприймати.

Випуск ID.2 запланований на 2026 рік, а це означає, що Volkswagen, швидше за все, почне змінювати назви автівок приблизно в цей час.

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Також у керівництві компанії раніше зазначали, що приблизно в цей час планується й рестайлінг старіших моделей.

Volkswagen поки що не розкривала нових назв чи дизайнерських змін, але, ймовірно, змінений неймінг допоможе змінити думку покупців про те, що електричні автомобілі це щось дивно преміальне й не для всіх.

У Volkswagen зараз проблеми з продажами «електричок», і приблизно у час зміни неймінгу мають вийти доступні моделі, які покликані ці проблеми вирішити.

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