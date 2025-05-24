Volkswagen відмовиться від позначення ID у назвах електромобілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen відмовиться від позначення ID у назвах електромобілів

Технології&Авто
17
Volkswagen відмовиться від позначення ID у назвах електромобілів
Volkswagen відмовиться від позначення ID у назвах електромобілів
Volkswagen змінить назви своїх електричних моделей. Тепер вони будуть більш логічними, а не виглядатимуть нагромадженням літер, цифр та крапок.
Про це пише Insideevs.
Читайте також
Згідно з новим інтерв’ю австрійському виданню Auto und Wirtschaft, лідери Volkswagen офіційно вирішили відмовитися від маркування «ID» на своїх майбутніх електромобілях.
Цей кінець епохи для таких моделей, як ID.3, ID.4 та ID.Buzz. Майбутні VW, такі як ID.2 і нещодавно анонсований VW ID. EVERY1 отримають «імена», які легше сприймати.
Випуск ID.2 запланований на 2026 рік, а це означає, що Volkswagen, швидше за все, почне змінювати назви автівок приблизно в цей час.
Читайте також
Також у керівництві компанії раніше зазначали, що приблизно в цей час планується й рестайлінг старіших моделей.
Volkswagen поки що не розкривала нових назв чи дизайнерських змін, але, ймовірно, змінений неймінг допоможе змінити думку покупців про те, що електричні автомобілі це щось дивно преміальне й не для всіх.
У Volkswagen зараз проблеми з продажами «електричок», і приблизно у час зміни неймінгу мають вийти доступні моделі, які покликані ці проблеми вирішити.
За матеріалами:
Мета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems