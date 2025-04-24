Нова спортивна версія автомобіля Volkswagen Tiguan вийшла на український ринок (фото) — Finance.ua

Нова спортивна версія автомобіля Volkswagen Tiguan вийшла на український ринок (фото) 24.04.2025, 01:41 — Фондовий ринок

Нова спортивна версія автомобіля Volkswagen Tiguan вийшла на український ринок (фото)

На українському ринку дебютувала нова версія популярного кросовера — Volkswagen Tiguan R-Line, яка поєднує потужність, преміальні технології та агресивний дизайн. Дилери вже приймають замовлення, і новинка має всі шанси стати хітом серед поціновувачів динамічного стилю життя.

Під капотом Tiguan R-Line встановлено двигун 2.0 TSI, що видає 265 к.с. Цей мотор забезпечує відчутну тягу та швидкий розгін, що особливо актуально для водіїв, які цінують енергійну їзду та впевненість на трасі. У поєднанні з повним приводом та адаптивною підвіскою кросовер здатен впоратися з будь-яким покриттям — від міських вулиць до заміських маршрутів.

Новий Tiguan R-Line оснащено матричними фарами IQ. LIGHT HD, що забезпечують ідеальне освітлення без засліплення інших учасників руху. А система Area View створює огляд на 360°, що значно полегшує паркування та маневрування у вузьких просторах.

Також у базовому оснащенні:

Travel Assist — адаптивний круїз-контроль з підтримкою руху в потоці;

Lane Assist — утримання в смузі;

Emergency Assist — автоматична зупинка у критичних ситуаціях.

MMR За матеріалами:

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