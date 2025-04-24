Нова спортивна версія автомобіля Volkswagen Tiguan вийшла на український ринок (фото) — Finance.ua
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Нова спортивна версія автомобіля Volkswagen Tiguan вийшла на український ринок (фото)

Фондовий ринок
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Нова спортивна версія автомобіля Volkswagen Tiguan вийшла на український ринок (фото)
Нова спортивна версія автомобіля Volkswagen Tiguan вийшла на український ринок (фото)
На українському ринку дебютувала нова версія популярного кросовера — Volkswagen Tiguan R-Line, яка поєднує потужність, преміальні технології та агресивний дизайн. Дилери вже приймають замовлення, і новинка має всі шанси стати хітом серед поціновувачів динамічного стилю життя.
Під капотом Tiguan R-Line встановлено двигун 2.0 TSI, що видає 265 к.с. Цей мотор забезпечує відчутну тягу та швидкий розгін, що особливо актуально для водіїв, які цінують енергійну їзду та впевненість на трасі. У поєднанні з повним приводом та адаптивною підвіскою кросовер здатен впоратися з будь-яким покриттям — від міських вулиць до заміських маршрутів.
Новий Tiguan R-Line оснащено матричними фарами IQ. LIGHT HD, що забезпечують ідеальне освітлення без засліплення інших учасників руху. А система Area View створює огляд на 360°, що значно полегшує паркування та маневрування у вузьких просторах.
Також у базовому оснащенні:
  • Travel Assist — адаптивний круїз-контроль з підтримкою руху в потоці;
  • Lane Assist — утримання в смузі;
  • Emergency Assist — автоматична зупинка у критичних ситуаціях.
За матеріалами:
MMR
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