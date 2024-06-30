Volkswagen хоче вкласти кошти у стартап із виробництва електромобілів Rivian — Finance.ua

Volkswagen хоче вкласти кошти у стартап із виробництва електромобілів Rivian Сьогодні 04:09 — Фондовий ринок

Volkswagen хоче вкласти кошти у стартап із виробництва електромобілів Rivian

Volkswagen планує інвестувати до $5 млрд у стартап електромобілів Rivian. Початкова інвестиція становитиме $1 млрд.

Про це пише CNBC.

Додаткові $4 млрд планується залучити до 2026 року. Це, зокрема, плани на $1 млрд у 2025 та 2026 роках, а також $2 млрд у 2026 році на очікуваному спільному підприємстві для створення електричної архітектури та програмного забезпечення, згідно з оголошенням автовиробників у вівторок.

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Акції Rivian зросли приблизно на 40% під час торгівлі у вівторок, за два дні до інвестиційного заходу для Rivian, який зазнає тиску від Волл-стріт через великі витрати та значні втрати. Ціни акцій Rivian закрились у вівторок на рівні $11,96 за акцію, що приблизно на 49% менше від початку 2024 року.

Початковий $1 млрд від Volkswagen буде у формі конвертованої заяви про вексель, яку можна конвертувати в акції Rivian із 1 грудня.

Volkswagen стає другим автовиробником-легендою, який придбав частку в каліфорнійській компанії. Ford Motor був одним із найбільших акціонерів Rivian, майже на 12%, разом з Amazon, коли Rivian вийшов на IPO у 2021 році.

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Детройтський автовиробник вийшов із Rivian у 2023-му після відмови від плану спільної розробки електромобілів.

Партнерство Volkswagen і Rivian відбувається на тлі стратегічних змін автовиробників у зв’язку з повільнішими, ніж очікувалося, темпами прийняття електромобілів.

Наразі не зовсім зрозуміло, які наслідки матиме угода на плани Volkswagen щодо побудови заводу електромобілів для нових пікапів і позашляховиків Scout Motors у Південній Кароліні.

Протягом останніх місяців Rivian активно знижував витрати. Компанія скоротила персонал, модернізувала свій завод в Іллінойсі для підвищення ефективності та призупинила будівництво нового багатомільярдного заводу в Джорджії.

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Очікується, що цей останній захід зекономить понад $2,25 млрд капітальних витрат, включно з впливом початку виробництва наступного покоління автомобілів R2 Rivian на його заводі в Іллінойсі.

Виробник електромобілів повідомив про збитки в розмірі $1,45 млрд в І кварталі цього року, коли модернізував свій завод у Нормалі, Іллінойс, для запуску оновлених версій пікапа R1T і позашляховика R1S перед випуском нових поколінь автомобілів у 2026 році.

На кінець березня Rivian мала $7,86 млрд у готівці, еквівалентах готівки та короткострокових інвестиціях і понад $9 млрд загальної ліквідності.

borgexpert За матеріалами:

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