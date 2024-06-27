Volkswagen показав найпотужніший Golf — Finance.ua

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Volkswagen показав найпотужніший Golf

Технології&Авто
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Volkswagen показав найпотужніший Golf
Volkswagen показав найпотужніший Golf
«Заряджений» хетчбек Volkswagen Golf R пройшов планове оновлення і став ще потужнішим. Він надійде у продаж у липні цього року за ціною від 54 тисяч євро. Разом із хот-хетчем оновився і універсал Golf R.
Автомобіль пройшов оновлення за сценарієм всього сімейства Golf і отримав фари, об’єднані між собою тонкою світлодіодною смугою, логотип з підсвічуванням та новий бампер, який став агресивнішим.
Volkswagen показав найпотужніший Golf
На кормі видно нові ліхтарі, чорний глянсовий дифузор та чотири патрубки вихлопної системи. Також можна відзначити матові хромовані дзеркала, спортивні бічні спідниці та 19-дюймові колеса. Як опція доступні 19-дюймові ковані легкосплавні диски Warmenau.
У оснащення салону хетчбека увійшла 10,2-дюймова цифрова панель приладів, мультимедійна система з 12,9-дюймовим екраном і спортивні сидіння з обробкою зі штучного вуглецевого волокна. Також у моделі з’явився покращений клімат-контроль, спортивне кермо, педалі з нержавіючої сталі, фонове освітлення з 30-ма відтінками і голосовий помічник IDA з доступом до ChatGPT.
Volkswagen показав найпотужніший Golf
У рух автомобіль наводить 2,0-літровий чотирициліндровий турбований двигун, який видає 333 к.с. потужності та 420 Нм крутного моменту. Мотор працює в парі з семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням та системою повного приводу 4MOTION. Розгін із місця до «сотні» займає 4,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 270 км/год.
Пізніше у продажу з’явиться версія Black Edition, а також доступний пакет Performance.
За матеріалами:
autocentre.ua
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