Volkswagen презентує недорогий електрокар (фото) — Finance.ua

Volkswagen презентує недорогий електрокар (фото) 16.06.2024, 02:03 — Технології&Авто

Volkswagen презентує недорогий електрокар (фото), Фото: Volkswagen

Розробка доступного електромобіля Volkswagen ID.2 фактично завершена. Серійну модель офіційно представлять до кінця нинішнього року.

Про це заявив дизайнер Volkswagen Андреас Міндт британському виданню Autocar.

За словами стиліста, серійний електромобіль Volkswagen має навіть кращий вигляд, аніж торішній концепт ID.2all. Також Андреас Міндт зазначив, що в лінійці буде заряджений варіант GTI, який суттєво відрізнятиметься зовні від стандартної моделі.

Фото: Volkswagen

Нагадаємо, що новий Volkswagen ID.2 — компактний чотириметровий хетчбек В-класу. Електромобіль замінить модель VW Polo і буде відносно недорогим — коштуватиме від 25 тис. євро. Продажі стартують у 2025 році.

Електромобіль Volkswagen ID.2 збудують на спрощеній платформі MEB Entry, яка дозволить здешевити модель. Концепткар оснастили 226-сильним мотором, який дозволяє розганятися до 100 км/год. Заявлений запас ходу електрокара становить 450 км.

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