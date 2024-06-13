Volkswagen Group інвестує 60 мільярдів євро в нові ДВЗ — Finance.ua
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Volkswagen Group інвестує 60 мільярдів євро в нові ДВЗ

Технології&Авто
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Volkswagen Group інвестує 60 мільярдів євро в нові ДВЗ
Volkswagen Group інвестує 60 мільярдів євро в нові ДВЗ
Після скандалу під назвою «дизельгейт» Volkswagen активно почав інвестувати в розвиток електромобілів. Однак, тепер, темпи продажів повністю електричних моделей сповільнюються, тому VAG знову інвестує в розвиток двигунів внутрішнього згорання.
До того ж ультраправі та популістські партії досягли високої підтримки на виборах до Європейського парламенту. Одна з їх основних цілей після виборів — скасувати обмеження на продаж автомобілів, що працюють на викопному паливі, яке набуде чинності у 2035 році.
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Як передає Autoevolution, з огляду на ці події, Volkswagen Group вирішила інвестувати значну частину свого бюджету в розвиток ДВЗ — близько 64,5 мільярдів доларів. Арно Антліц, головний операційний і фінансовий директор Volkswagen Group, у своєму інтерв’ю для Automotive News Europe, сказав: «Майбутнє за електрикою, але минуле не закінчилося».
Також повідомляється, що Volkswagen намагатиметься врівноважити падаючий попит на електромобілі зі зростаючою популярністю гібридів. Це означає, що Volkswagen відмовився від свого агресивного плану з повної електрифікації власного модельного ряду до 2030 року й тепер робить ставку на гібриди та PHEV.
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Подібну стратегію нещодавно прийняли Mercedes-Benz, Aston Martin та Bentley. Компанії прагнули мати власні повністю електричні лінійки до набуття чинності заборони 2035 року, проте, переглянули свої плани й також роблять ставку на гібридизацію.
За матеріалами:
Телеканал 24
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