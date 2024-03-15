Volkswagen представив новий електричний хетчбек — Finance.ua

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Volkswagen представив новий електричний хетчбек

Технології&Авто
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Volkswagen представив новий електричний хетчбек
Volkswagen представив новий електричний хетчбек, Фото: CarBuzz
Німецький автовиробник Volkswagen презентував новий електричний автомобіль Volkswagen ID.3 GTX.
Про це повідомляє CarBuzz.
Електрокар буде доступний у двох версіях — ID.3 GTX та GTX Performance.
В обох моделях встановлена нова літій-іонна батарея з ємністю 79 кВт за годину. У Volkswagen також стверджують, що електричний хетчбек має можливість проїхати 600 км на одній зарядці.
Фото: CarBuzz
Фото: CarBuzz
ID.3 GTX може заряджатися зі швидкістю до 175 кВт за годину, поповнюючи акумуляторну батарею на 10−80% приблизно за 26 хвилин.
Загальна потужність ID.3 GTX становить 282 кінських сил, а крутний момент дорівнює 402Нм. При цьому потужність GTX Performance збільшена до 322 к.с.
Базова модель ID.3 GTX може розігнатися з нуля до «сотні» за рівно шість секунд, у той час як GTX Performance зробить це всього на 0,4 секунди швидше.
Фото: CarBuzz
Фото: CarBuzz
Максимальна швидкість ID.3 GTX не перевищує 179 км за годину, а у GTX Performance цей показник дорівнює 200 км за годину.
Водій зможе вибрати між чотирма режимами руху: «Екологічний», «Комфортний», «Спортивний» або «Індивідуальний».
Серед іншого, ID.3 GTX оснащений 32,8-сантиметровим дисплеєм із інформаційно-розважальною системою, яка тепер пропонує функцію ChatGPT як частину бортового голосового помічника IDA.
Вартість одного екземпляру та дати очікуваних доставок поки що не відомі.
За матеріалами:
УНН
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