Volkswagen запустив дизельну версію Passat 2024 з повним приводом — Finance.ua

Volkswagen запустив дизельну версію Passat 2024 з повним приводом Сьогодні 04:50 — Технології&Авто

Volkswagen запустив дизельну версію Passat 2024 з повним приводом

Volkswagen Passat 2024 року, одна з найпопулярніших моделей на ринку універсалів, тепер доступний з повним приводом 4Motion, а також потужним та економічним дизельним двигуном. Ця новинка пропонує не тільки покращені ходові характеристики, але й обіцяє стати еталоном комфорту та керованості.

Новий Passat 4Motion пропонується у виконанні R-Line зі 193-сильним двигуном 2.0 TDI, що робить його одним із найпотужніших у своєму класі. Ця модель обладнана автоматичною коробкою передач DSG на сім ступенів, що забезпечує плавне та швидке перемикання передач. Комплектація R-Line включає спортивний аеродинамічний пакет, покращену підвіску і безліч інших опцій, які підкреслюють динамічний характер автомобіля.

Ціни на новий Passat 4Motion починаються з 57 435 євро. Автомобіль оснащений передовими технологіями безпеки та комфорту, включаючи систему кругового огляду, автоматичне паркування та адаптивний круїз-контроль, що робить його ідеальним вибором для сімей та бізнесменів.

Інтер'єр нового Passat продовжує радувати цифровою панеллю приладів Volkswagen Digital Cockpit Pro, великим сенсорним екраном системи інформації та розваг та високоякісним оздобленням салону. Очікується, що нова модель зміцнить позиції Volkswagen на ринку, пропонуючи споживачам досконалий баланс між продуктивністю та економічністю.

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