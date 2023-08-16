Волатильність криптовалюти Bitcoin впала до мінімуму 2016 року — Finance.ua
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Волатильність криптовалюти Bitcoin впала до мінімуму 2016 року

Криптовалюта
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Волатильність криптовалюти Bitcoin впала до мінімуму 2016 року
Волатильність криптовалюти Bitcoin впала до мінімуму 2016 року
Дослідники CryptoRank відзначили цікаву тенденцію, пов’язану з котируваннями флагманської криптовалюти. У своєму профілі на платформі X (колишній Twitter) аналітики опублікували результати дослідження, в якому розповіли про те, що волатильність Bitcoin досягла рекордно низького рівня. На думку дослідників, це стало наслідком зниження глобального обсягу торгів.
Експерти галузі нагадали, що головна віртуальна монета торгується вище $29 000 вже понад місяць, однак Bitcoin все ще не здатний пробитися вище. Дослідники підкреслили, що низька торгова активність трейдерів призвела до мінімальної денної волатильності на рівні грудня 2016 року.
Волатильність криптовалюти Bitcoin впала до мінімуму 2016 року
Волатильність BTC впала нижче позначки 1,0%. Торгові обсяги значно знизилися, починаючи з квітня цього року. Згідно з графіком від CryptoRank, ще у березні сума місячних угод з Bitcoin становила $449 млрд. Однак вже у квітні це значення обвалилося на понад 60% - до $186 млрд. У липні показник впав до критичної позначки в розмірі $139 млрд. Експерти передбачають, що показники можуть значно погіршитися протягом серпня.
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Станом на ранок 16 серпня флагманська криптовалюта торгується за $29,126 — просідання склало 0,73%. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала $566.73 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $13.3 млрд. Домінування біткоїна на ринку збільшилося до 49,1%.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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