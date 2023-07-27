Названо головну умову зростання Bitcoin до $180 000 у 2024 році — Finance.ua

Названо головну умову зростання Bitcoin до $180 000 у 2024 році Сьогодні 02:17 — Криптовалюта

Названо головну умову зростання Bitcoin до $180 000 у 2024 році

Ціна флагманського криптоактиву може злетіти до $180 000 за монету до квітня 2024 року — про це у свіжому звіті заявили аналітики компанії Fundstrat. Експерти вважають, що до халвінгу ВТС курс першої криптовалюти зросте на 521%.

Поява спотового ETF-Bitcoin може значно збільшити щоденний попит на головну криптовалюту. «Ми очікуємо, що Bitcoin-ETF залучить нових інвесторів і створить підвищений попит на BTC», — заявили у Fundstrat.

Аналітики компанії вважають, що спотові ETF на Bitcoin можуть затьмарити ринок дорогоцінних металів, активи якого становлять майже $230 млрд. У майбутньому сума спотових ETF на Bitcoin може сягнути $300 млрд, впевнені експерти.

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Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) офіційно прийняла декілька заявок від компаній, що домагаються реєстрації спотового EFT на Bitcoin. Нагадаємо — першою до відомства надійшла заявка від фаворита перегонів Blackrock, другою — від компанії Valkyrie. Пізніше регулятор прийняв заявки від Bitwise, VanEck, WisdomTree, Fidelity й Invesco. Підтвердження вже з’явилося у Федеральному реєстрі.

Зазначимо, що нещодавно брокерська компанія Bernstein опублікувала власний звіт, де повідомила, що ймовірність схвалення регулятором спотового ETF на Bitcoin «досить висока». Однак, на думку брокерів, SEC може і відмовити, пославшись на ненадійність продукту.

Станом на ранок 26 липня флагманська криптовалюта змогла піднятися на 0,4%. На момент написання новини Bitcoin коштує $29,257. Загальна кількість монет, що циркулюють на ринку, склала $614,4 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $10,6 млрд — показник впав на понад 27%. Домінування ВТС на ринку складає 48,3%.

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