Криптовалютні аналітики прогнозують Bitcoin падіння до $19 000 — Finance.ua

Криптовалютні аналітики прогнозують Bitcoin падіння до $19 000 Сьогодні 02:28 — Криптовалюта

Криптовалютні аналітики прогнозують Bitcoin падіння до $19 000

Минулий тиждень не потішив криптоентузіастів оптимістичними показниками курсу Bitcoin. Численні трейдери та експерти відзначали, що котирування ВТС не змогли закріпитися вище $30 000, і декілька днів поспіль денна свічка на графіку закривалася нижче бажаної позначки. Деякі з дослідників припустили, що Bitcoin готується впасти до рівня $19 000.

У суботу, 22 липня, було зафіксовано короткочасне падіння курсу головної криптовалюти до $29 640. Однак згодом ціна відновилася.

«Отже, станом на цей час ми бачимо відхилення „подвійної вершини“ на графіку [ BTC ] у парі з доларом США, тому зараз слід бути вкрай обережними. Котирування можуть обвалитися», — зазначив відомий трейдер Crypto Tony на своїй сторінці у Twitter.

Фахівець запевнив, що «рівні на $25 000 і $20 000 є ключовими психологічними позначками [для Bitcoin]». Експерт порадив трейдерам звернути на них увагу і застеріг, що котирування BTC «можуть впасти нижче перед початком глобального зростання».

Інший трейдер Небраскан Гунер наголосив, що зниження курсу BTC «видається дуже ймовірним». Багато учасників ринку також чекали на зростання волатильності, однак цього не сталося. Ще один експерт Тоні Гінеа заявив:

«Я очікую глобального руху курсу BTC наступного тижня. Зараз можна відзначити, що діапазон $31 000 — 32 000 — це рівень опору. На $29 000 знаходиться підтримка», — резюмує аналітик.

«Не впадайте в ейфорію. Якщо курс впаде нижче $27 000, то ми досягнемо діапазону $19 000 — $23 000. Це цілком реально. Грайте з BTC на різних рівнях», — підкреслив стратег.

Станом на ранок 24 липня головна цифрова монета торгується за $29,789 — ціна ВТС просіла на 0,41%. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала $625,5 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $10 млрд. Домінування ВТС на ринку складає 48,6%.

noworries За матеріалами:

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