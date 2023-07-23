Україна потрапила до ТОП-10 країн, де найбільше цікавляться Bitcoin — Finance.ua

Україна потрапила до ТОП-10 країн, де найбільше цікавляться Bitcoin Сьогодні 18:29 — Криптовалюта

Україна потрапила до ТОП-10 країн, де найбільше цікавляться Bitcoin

Аналітики з CoinGecko провели дослідження і назвали країни, найбільш зацікавлені у популяризації Bitcoin.

Рейтинг європейських держав очолила Велика Британія — мешканці Туманного Альбіону виявляють найбільший інтерес до Bitcoin та криптовалют.

Згідно з дослідженням, на Велику Британію припадає 44,6% загального суспільного інтересу до цифрових активів. При цьому на всі країни Євросоюзу припадає 44,8%. За результатами опитування, проведеного CoinGecko у 2022 році, Велика Британія посідала п’яте місце, тож аналітики відзначили зростання актуальності теми криптовалют та цифрових інвестицій у країні.

Україна увійшла до ТОП-10, посівши дев’яте місце. Крім того, наша держава торік посіла третє місце у рейтингу прийняття криптовалюти населенням. За даними дослідницької компанії Tripple A, відсоток українців, які володіють цифровими активами, за минулий рік зріс на понад 2%. Таким чином, на початок 2022-го Крім того, наша держава торік посіла третє місце у рейтингу прийняття криптовалюти населенням. За даними дослідницької компанії Tripple A, відсоток українців, які володіють цифровими активами, за минулий рік зріс на понад 2%. Таким чином, на початок 2022-го криптовалюта була у 15.72% населення або ж у 6 млн громадян.

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За час повномасштабного вторгнення і військової агресії росії проти України суспільство оцінило найбільшу перевагу криптовалютних переказів — їх можна робити у будь-який час та у будь-яку точку планети. Лише за перші три місяці війни Україна отримала $125 млн допомоги у криптовалюті, вона не припиняє надходити й досі.

Щодо інших Європи, які виділили у CoinGecko, активно цікавляться криптоактивами Нідерланди, Польща, Німеччина, Франція, Словенія, Румунія, Іспанія та держава-терорист росія. На них загалом припадає 34,9% криптовалютного інтересу континенту у проміжку з 1 січня до 9 липня 2023 року.

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