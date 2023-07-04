Bitcoin спрогнозували зростання до $165 000 до листопада 2023 року — Finance.ua

Bitcoin спрогнозували зростання до $165 000 до листопада 2023 року Сьогодні 04:21 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозували зростання до $165 000 до листопада 2023 року

Криптотрейдер та аналітик Coosh Alemzadeh зробив сміливе припущення щодо вартості Bitcoin. На думку експерта, до листопада 2023 року ціна BTC може досягти $165 000.

Як пояснив Coosh Alemzadeh, ВТС зовсім скоро торгуватиметься за $165 000, адже теперішній графік вартості токена нагадує графік кінця 2019 року. Вже через декілька місяців, у листопаді 2021 року ВТС досягнув позначки близько $68 600. Цього разу аналітик очікує на новий максимум 23 листопада. Чому саме таку дату обрав аналітик — Coosh Alemzadeh не пояснив.

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Поточна ціна флагмана ринку значно нижча від прогнозованої позначки — за даними CoinGecko, наразі Bitcoin торгується за $30 693. За минулу добу, як і за минулий тиждень з 23 до 30 червня, ціна Bitcoin практично не змінилася. Загалом усі сім днів пройшли у вузькому діапазоні між $29 800 і $31 400. Зміни ціни після закінчення денних торгових сесій не перевищували 3%.

Щодо близьких перспектив, аналітики Matrixport оголосили про нову бичачу фазу для криптоінвесторів, яка очікується у липні. Експерти переконані: її результатом стане ще більше зростання Bitcoin порівняно з червнем.

За прогнозами Matrixport, наступного місяця BTC зросте до $35 000, однак потім відкотиться до $30 000. У цих межах криптовалюта консолідується, а згодом на неї очікує зліт до $40 000. Експерти переконані, що наприкінці 2023 року Bitcoin має торгуватися на рівні $45 000.

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