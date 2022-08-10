«Vodafone Україна» виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями — Finance.ua
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«Vodafone Україна» виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями

Фондовий ринок
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«Vodafone Україна» виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями
«Vodafone Україна» виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями
Мобільний оператор компанія Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), завершив регулярну виплату відсотків за єврооблігаціями.
Про це повідомляється в пресрелізі оператора в середу.
«Незважаючи на складні умови, спричинені війною та подальшим економічним спадом, ми продовжуємо виконувати взяті на себе зобов’язання. Це демонструє стійкість нашого бізнесу та ефективність управління позиковими коштами. Компанія, як і раніше, прагне підтримувати стійку позицію ліквідності, а також стійкий профіль боргового навантаження», — процитовано у повідомленні слова генерального директора Vodafone Україна Ольги Устинової.
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Як повідомляє оператор, на сьогодні сума залишку за облігаціями становить $400 млн — компанія вже викупила і погасила раніше за термін $100 млн.
Як повідомлялося, на початку лютого 2020 року Vodafone Україна розмістила п’ятирічні єврооблігації на $500 млн під 6,2%. Випуск у форматі 144A/Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів у Європі та США.
Згідно з умовами розміщення, купон — відсоток за розміщеними облігаціями — необхідно сплачувати кожні шість місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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