Vodafone запустив нову лінійку тарифів для контракту — Finance.ua

Vodafone запустив нову лінійку тарифів для контракту Вчора 16:32 — Особисті фінанси

Vodafone запустив нову лінійку тарифів для контракту

Vodafone запустив нові тарифи для контрактного підключення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Серед переваг лінійки — можливість оплачувати послуги зв’язку після користування, а також забезпечити підвищений рівень захисту мобільного номеру від шахраїв», — заявили в компанії.

Лінійка пропонує збільшені обсяги мобільного інтернету — від 15 ГБ до безліміту з можливістю роздачі інтернету.

Також у пакети послуг включені від 50 до 750 хвилин для дзвінків за кордон.

Вартість зв’язку у контрактних тарифах стартує від 135 грн на місяць за 20 ГБ та інші послуги зв’язку, включені в пакет. Vodafone надає всім новим абонентам знижку від 40 до 100 грн на перші місяць користування новими тарифами.

Детальні умови тарифів

До речі, на стрімінговому сервісі MEGOGO можна переглядати 300 каналів, 13 500 фільмів, серіали HBO, FOX NOW, iStart, а також 24 дитячих та 19 спортивних каналів за акційною передплатою за 1 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.