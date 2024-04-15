Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації боргу — Finance.ua
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Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації боргу

Фондовий ринок
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Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації боргу
Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації боргу
Група власників українських єврооблігацій обрала компанію PJT Partners Inc. своїм фінансовим консультантом напередодні потенційної реструктуризації боргових зобовʼязань.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що власники облігацій — велика група, до якої входять Amundi, BlackRock і Amia Capital — активізують зусилля, оскільки заморожування виплат за єврооблігаціями, наданими Україні в 2022 році, має закінчитися у вересні.
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Глава управління боргом України Юрій Буца заявив у січні, що в найближчі місяці потрібні додаткові дані, які послужать основою для обговорення з власниками єврооблігацій.
За його словами, Україна сподівається досягти угоди до вересня.
За даними видання, компанія Weil, Gotschal & Manges LLP виступить юридичним консультантом власників облігацій.
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Bloomberg нагадує, що виплати за непогашеними міжнародними облігаціями України на 20 мільярдів доларів були припинені два роки тому після вторгнення росії згідно угоди, яка була досягнута з власниками облігацій.
Зауважимо, Україні дуже важливо забезпечити реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів. Офіційні переговори з цього питання можуть розпочатися вже у квітні.
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Нагадаємо, що з початку війни державний борг збільшився у два рази (+2 758 млрд грн.), у валютному еквіваленті - на 55% (+51,6 млрд дол.).
Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).
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