Власник Zara і Bershka домовився про вихід з росії з можливістю повернутися — Finance.ua
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Власник Zara і Bershka домовився про вихід з росії з можливістю повернутися

Фондовий ринок
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Власник Zara і Bershka домовився про вихід з росії з можливістю повернутися
Власник Zara і Bershka домовився про вихід з росії з можливістю повернутися
Іспанська компанія Inditex SA, яка володіє такими брендами, як Zara, Bershka, Stradivarius і Pull & Bear, отримала дозвіл на продаж свого бізнесу в росії. Але угода передбачає, що компанія може повернутися на російський ринок, якщо змінить своє рішення.
Про це повідомило агентство Bloomberg.
Вихід Inditex з російського ринку готувався місяцями. Компанія продасть свої російські магазини Daher Group, що базується в ОАЕ.
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Згідно з угодою, Daher працюватиме в росії під власними брендами. У договорі вказано, що якщо на якомусь майбутньому етапі Inditex захоче повернутися в рф, то угода передбачає можливість зробити це через франшизу. Зауважимо, що Daher має зв’язки з ліванською компанією Azadea, яка керує франшизами Inditex на Близькому Сході.
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Раніше на росію припадало близько 8,5% загального операційного прибутку Inditex і вона була другим за величиною ринком компанії за кількістю магазинів.
Daher планує заповнити 200 магазинів, придбаних у Inditex, одягом інших брендів. Водночас Inditex мала понад 500 магазинів в рф, до виходу.
Нагадаємо, наразі в Україні Inditex призупинила роботу, хоча неодноразово представники та ЗМІ повідомляли, що компанія має намір відновити роботу на українського ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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