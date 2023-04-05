росія ввела "податок на виїзд" для іноземних компаній, які хочуть піти з країни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія ввела "податок на виїзд" для іноземних компаній, які хочуть піти з країни

80
Кремль надає іноземним компаніям можливість вийти з росії за певну плату, щоб допомогти підтримати державний бюджет в умовах різкого збільшення видатків воєнного часу.
Іноземний бізнес, який бажає продати свої російські активи в росії, тепер стикається з обов’язковим внеском до бюджету, навіть якщо продасть їх за символічну суму або навіть за нуль. Про це пише Bloomberg.
Згідно з переглянутими правилами, введеними в березні, для отримання схвалення владою рф будь-яких угод, необхідно зробити внесок до бюджету в розмірі не менше 10% від дисконтованої ринкової вартості активів. Ця сума зростає до 10% від повної ринкової вартості, якщо продавець дисконтує вартість активу на 90% або більше.
Як зазначає Bloomberg, таким чином уряд рф зміщує акцент на затикання дірок у держбюджеті на тлі падіння доходів від продажу енергоносіїв.
За словами джерел Bloomberg, на практиці місцеві покупці активів покривають витрати на бюджетні виплати в рамках будь-якої угоди з іноземними компаніями. Ця вимога є чутливою для міжнародних компаній, які прагнуть уникнути будь-яких підозр у тому, що вони можуть робити свій внесок у військову казну рф, і які хочуть залишити країну-агресора у відповідь на вторгнення в Україну.
США попередили американські компанії, що беруть участь у договорах купівлі-продажу, які «передбачають сплату такого „податку на виїзд“», що їм необхідно отримати спеціальну ліцензію від управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів для дотримання положень про санкції проти росії.
«Nokian Tyres не виплачувала і не виплачуватиме будь-які компенсації російській державі у зв’язку з виїздом з рф. Відповідальність за будь-які можливі податки лежить на покупцях», — заявив представник компанії, яка залишила російський ринок.
За прогнозами, цього року державний бюджет Росії зіткнеться з дефіцитом у розмірі 2% від ВВП. Якщо обсяг продажу активів іноземними компаніями наблизиться до торішнього показника в $15-20 млрд, то в 2023 році, за новими правилами, держава-терорист росія зможе зібрати додатково $1,4-1,9 млрд, вважають у Bloomberg Economics.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.