росія ввела "податок на виїзд" для іноземних компаній, які хочуть піти з країни — Finance.ua

росія ввела "податок на виїзд" для іноземних компаній, які хочуть піти з країни Сьогодні 10:15

Кремль надає іноземним компаніям можливість вийти з росії за певну плату, щоб допомогти підтримати державний бюджет в умовах різкого збільшення видатків воєнного часу.

Іноземний бізнес, який бажає продати свої російські активи в росії, тепер стикається з обов’язковим внеском до бюджету, навіть якщо продасть їх за символічну суму або навіть за нуль. Про це пише Bloomberg

Згідно з переглянутими правилами, введеними в березні, для отримання схвалення владою рф будь-яких угод, необхідно зробити внесок до бюджету в розмірі не менше 10% від дисконтованої ринкової вартості активів. Ця сума зростає до 10% від повної ринкової вартості, якщо продавець дисконтує вартість активу на 90% або більше.

Як зазначає Bloomberg, таким чином уряд рф зміщує акцент на затикання дірок у держбюджеті на тлі падіння доходів від продажу енергоносіїв.

За словами джерел Bloomberg, на практиці місцеві покупці активів покривають витрати на бюджетні виплати в рамках будь-якої угоди з іноземними компаніями. Ця вимога є чутливою для міжнародних компаній, які прагнуть уникнути будь-яких підозр у тому, що вони можуть робити свій внесок у військову казну рф, і які хочуть залишити країну-агресора у відповідь на вторгнення в Україну.

США попередили американські компанії, що беруть участь у договорах купівлі-продажу, які «передбачають сплату такого „податку на виїзд“», що їм необхідно отримати спеціальну ліцензію від управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів для дотримання положень про санкції проти росії.

«Nokian Tyres не виплачувала і не виплачуватиме будь-які компенсації російській державі у зв’язку з виїздом з рф. Відповідальність за будь-які можливі податки лежить на покупцях», — заявив представник компанії, яка залишила російський ринок.

За прогнозами, цього року державний бюджет Росії зіткнеться з дефіцитом у розмірі 2% від ВВП. Якщо обсяг продажу активів іноземними компаніями наблизиться до торішнього показника в $15-20 млрд, то в 2023 році, за новими правилами, держава-терорист росія зможе зібрати додатково $1,4-1,9 млрд, вважають у Bloomberg Economics.

УНІАН За матеріалами:

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