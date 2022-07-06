Власник бренду KFC оголосив про продаж ресторанів у росії — Finance.ua

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Власник бренду KFC оголосив про продаж ресторанів у росії

Фондовий ринок
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Власник бренду KFC оголосив про продаж ресторанів у росії
Власник бренду KFC оголосив про продаж ресторанів у росії
Американська корпорація Yum! Brands, яка володіє брендами KFC та Pizza Hut, повідомила, що веде переговори про продаж російських ресторанів KFC місцевому оператору. Після цього Yum! Brands повністю залишить росію.
Про це повідомляється на сайті компанії.
«Минулого місяця Yum! Brands завершила передачу прав власності на всі активи франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу закладів. KFC Yum! Brands має намір повністю піти з росії», — йдеться у повідомленні.
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Після продажу російських точок KFC компанія повністю залишить росію. Загалом у росії працювало близько 50 ресторанів Pizza Hut та понад 1,1 тис. точок мережі KFC.
Ще у березні Yum! Brands оголосила про намір піти з росії. За день раніше компанія оголосила про припинення всіх інвестицій. Тоді у Yum! Brands заявили про намір направити весь дохід із російського ринку на допомогу українським біженцям.
Раніше у росії після тримісячного простою відновили роботу колишні ресторани швидкого харчування McDonald’s. Вони отримали назву Вкусно и точка. Сама мережа ресторанів була продана підприємцю з Кузбасу Олександру Говору, який з 2015 року керував 25 ресторанами у Сибіру з франчайзингу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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