Влада США увійшла до числа найбільших власників Bitcoin — Finance.ua
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Влада США увійшла до числа найбільших власників Bitcoin

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Влада США увійшла до числа найбільших власників Bitcoin
Влада США увійшла до числа найбільших власників Bitcoin
Завдяки кільком великим конфіскаціям активів, пов’язаних зі зломом біржі Bitfinex та майданчиком Silk Road, на рахунки федеральної влади США надійшло близько 200 000 Bitcoin.
Аналітики криптокомпанії 21.co стверджують, що йдеться про 194 188 BTC, вартість яких оцінюється в $5,3 млрд. Експерти компанії зазначають: це лише «нижня оцінка криптоактивів у власності влади США, яка базується на загальнодоступній інформації».
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У 21.co уточнюють: урядові запаси Bitcoin перебувають у веденні Міністерства юстиції та Служби внутрішніх доходів США та зберігаються в автономному режимі на апаратних гаманцях.
Влада США іноді розпродує частину конфіскованих Bitcoin через аукціонну систему і спрямовує виручені кошти на реалізацію різних державних програм.
Наприклад, банківська криза, яка вибухнула на початку 2023 року, змусила чиновників продати понад 51 000 BTC із коштів, конфіскованих у справі про злом «тіньового торгового майданчика Silk Road». Потім виторг від продажу криптоактивів був спрямований на підтримку стабільності національного фінансового сектора.

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За матеріалами:
iLenta
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