Аналітики криптовалютного ринку прогнозують стрімке падіння Bitcoin — Finance.ua

Аналітики криптовалютного ринку прогнозують стрімке падіння Bitcoin Сьогодні 01:21 — Криптовалюта

Аналітики криптовалютного ринку прогнозують стрімке падіння Bitcoin

Відомий криптоаналітик і трейдер Джим Файкофф поділився власним баченням найближчого майбутнього Bitcoin. На думку Файкоффа, наразі висхідний тренд BTC знаходиться під загрозою.

Фахівець наголосив, що ціни на жовтневі ф’ючерси серйозно знизилися. У середині тижня продавці почали діяти активніше, тому якщо зараз покупці не почнуть вживати відповідних дій, то флагман крипторинку може суттєво втратити в ціні. Експерт зазначив: поки що індикатори MACD і RSI на інтервалі Н4 свідчать про подальший розвиток висхідної тенденції. Однак найближчим часом ситуація може серйозно змінитися, наголосив Файкофф.

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Паралельно з цим увага інвесторів прикута до макроекономічних показників. Багато фахівців зазначають, що за підсумками вересня інфляція у США може суттєво зрости. Побічно про це свідчить стабільне становище на місцевому ринку праці та збільшення споживчих настроїв.

Певний тиск чинить і швидке зростання вартості нафти на міжнародному ринку на тлі геополітичного загострення на Близькому Сході. І якщо індекс споживчих цін за підсумками минулого місяця справді зросте, то Федеральній системі з великою ймовірністю доведеться діяти агресивніше. Все це виллється у потенційне зростання ставки рефінансування за підсумками найближчого засідання ФРС, переконані експерти.

Своєю чергою аналітики IntoTheBlock зазначили, що Bitcoin стикається з проблемами на тлі розпродажів, ініційованих майнерами, які перевищила позначку у $544 млн за останній тиждень.

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