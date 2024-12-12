Влада Сальвадору та Аргентини підписала договір про спільний розвиток криптогалузі — Finance.ua

Влада Сальвадору та Аргентини підписала договір про спільний розвиток криптогалузі Сьогодні 00:42 — Криптовалюта

Влада Сальвадору та Аргентини підписала договір про спільний розвиток криптогалузі

Національний комітет із цифрових активів Сальвадору (CNAD) і Національний комітет із цінних паперів Аргентини (CNV) підписали угоду про співпрацю в галузі криптоактивів. За заявою представників регуляторів, договір дасть змогу прискорити розвиток індустрії на території Латинської Америки.

У рамках угоди країни обмінюватимуться досвідом та знаннями у сфері цифрових активів і блокчейну. Насамперед справа стосується спільної роботи в нормативно-правовому напрямі, зазначив глава CNAD Хуан Карлос Рейєс (Juan Carlos Reyes).

За його словами, Аргентина є одним із лідерів регіону в галузі технологій та інноваційних рішень. Водночас Сальвадор має великий досвід у плані регулювання та прийняття криптовалют, зазначив Рейєс.

«Об'єднання зусиль Сальвадору та Аргентини закладе основи для тіснішого регіонального співробітництва, сприяючи створенню сприятливих умов для розвитку індустрії цифрових активів», — наголосив глава CNAD.

Рейєс упевнений, що Сальвадор має відчутну перевагу перед іншими країнами з огляду на раннє прийняття біткоїна як законного платіжного засобу. Місцевий уряд затвердив відповідний закон 2021 року.

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Зазначимо, що на тлі нещодавнього подолання біткоїном позначки вище $100 000, нереалізований прибуток Сальвадору від інвестицій у криптовалюту перевищив $333 млн. Водночас сумарний обсяг фінансових вливань країни в актив на той момент сягнув $270 млн.

Ставку тутешнього уряду на криптовалюту неодноразово критикував Міжнародний валютний фонд (МВФ). Його представники вважають, що влада занадто сильно покладається на цифрові активи, які становлять загрозу через свою волатильність.

У грудні 2024 року з’явилася інформація про те, що керівництво Сальвадору розглядає варіант зі зміною своєї політики щодо криптоактивів. В обмін уряд може отримати від МВФ кредит у розмірі $1,3 млрд.

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