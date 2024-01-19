Влада Польщі закликала повідомляти про факти напливу зерна з України правоохоронцям — Finance.ua
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Влада Польщі закликала повідомляти про факти напливу зерна з України правоохоронцям

Аграрний ринок
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Влада Польщі закликала повідомляти про факти напливу зерна з України правоохоронцям
Влада Польщі закликала повідомляти про факти напливу зерна з України правоохоронцям
Заборона на імпорт української агропродукції у Польщі діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.
Про це повідомило Міністерство сільського господарства Польщі.
«У зв’язку з появою у ЗМІ неперевіреної інформації про наплив українського збіжжя до Польщі Міністерство сільського господарства і розвитку села повідомляє, що заборона на імпорт збіжжя з України продовжує діяти. Вона зберігатиметься доти, доки всередині ЄС не будуть розроблені відповідні механізми, які забезпечать захист нашого ринку», — йдеться в повідомленні.
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У відомстві порекомендували тим, хто володіє інформацією про наплив зерна з України, повідомляти про цей факт польським правоохоронним органам.
Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.
Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, «який би захистив польських фермерів».
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За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому «повністю дестабілізувати» як і польський, так і європейський ринки.
Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє «регіональні захисні заходи».
Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, оскільки польське сільське господарство ніколи не переможе український АПК.

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