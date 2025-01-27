Вкладники отримали понад 141 млн грн відшкодування за 2024 рік — Finance.ua

Вкладники отримали понад 141 млн грн відшкодування за 2024 рік Сьогодні 19:44 — Кредит&Депозит

Вкладники отримали понад 141 млн грн відшкодування за 2024 рік

Понад 141 млн грн відшкодування отримали вкладники за 2024 рік.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«У 2024 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 141,4 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Фонд розрахувався з усіма вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року, які звернулись по належні їм виплати», — сказано в повідомленні.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення вісім банків опинилися у ліквідації, один — АТ «Сенс Банк» — націоналізовано. Це дочірні структури російських банків АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк», ліквідацію яких розпочато 25 лютого 2022 року, а також АТ «Айкос Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Мегабанк», АТ «Банк Січ», АТ «Банк Форвард» та АТ «Укрбудінвестбанк», на які поширюється норма законодавства про стовідсоткове гарантування вкладів включно з відсотками.

Ще один банк, АТ «Комінвестбанк», НБУ визнав неплатоспроможним 5 грудня 2024 року, з 6 грудня 2024 року Фонд запровадив тимчасову адміністрацію та з 2 січня 2025 року розпочато гарантовані виплати вкладникам за договорами банківського вкладу.

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Протягом грудня 2024 року Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 2,9 млн грн. Зокрема, 0,9 млн грн отримали вкладники АТ «Мегабанк», 0,7 млн грн — АТ «МР Банк», 0,4 млн грн — АТ «Укрбудінвестбанк».

Усього з початку заснування Фонду по 1 січня 2025 року сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,7 млрд грн. Виплачено 96% гарантованого відшкодування сум.

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