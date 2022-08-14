Військові з інвалідністю внаслідок війни отримують більшу пенсію, ніж інші — Finance.ua
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Військові з інвалідністю внаслідок війни отримують більшу пенсію, ніж інші

Особисті фінанси
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Військові з інвалідністю внаслідок війни отримують більшу пенсію, ніж інші
Військові з інвалідністю внаслідок війни отримують більшу пенсію, ніж інші, mil.in.ua
Розмір пенсії по інвалідності для військових залежить від причини інвалідності. Якщо інвалідність настала внаслідок війни, розмір пенсійних виплат більший, ніж в інших випадках.
На цьому наголошують у Пенсійному фонді України.
Розмір пенсії по інвалідності для військових залежить від причини інвалідності:
  • I група — 70% сум грошового забезпечення;
  • II група — 60% сум грошового забезпечення;III група — 40% сум грошового забезпечення.
Розмір пенсій військових з інвалідністю внаслідок війни:
  • I група — 100% сум грошового забезпечення;
  • II група — 80% сум грошового забезпечення;
  • III група — 60% сум грошового забезпечення.
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Відповідно до закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія по інвалідності особам, звільненим з військової служби, призначається у разі настання інвалідності:
  • у період проходження служби;
  • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
  • або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

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