Військові з інвалідністю внаслідок війни отримують більшу пенсію, ніж інші — Finance.ua

Військові з інвалідністю внаслідок війни отримують більшу пенсію, ніж інші Вчора 18:01 — Особисті фінанси

Військові з інвалідністю внаслідок війни отримують більшу пенсію, ніж інші, mil.in.ua

Розмір пенсії по інвалідності для військових залежить від причини інвалідності. Якщо інвалідність настала внаслідок війни, розмір пенсійних виплат більший, ніж в інших випадках.

На цьому наголошують у Пенсійному фонді України.

Розмір пенсії по інвалідності для військових залежить від причини інвалідності:

I група — 70% сум грошового забезпечення;

II група — 60% сум грошового забезпечення;III група — 40% сум грошового забезпечення.

Розмір пенсій військових з інвалідністю внаслідок війни:

I група — 100% сум грошового забезпечення;

II група — 80% сум грошового забезпечення;

III група — 60% сум грошового забезпечення.

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Відповідно до закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія по інвалідності особам, звільненим з військової служби, призначається у разі настання інвалідності:

у період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

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