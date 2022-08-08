На які виплати може розраховувати військовий під час лікування чи реабілітації — Finance.ua

На які виплати може розраховувати військовий під час лікування чи реабілітації Вчора 19:03 — Особисті фінанси

На які виплати може розраховувати військовий під час лікування чи реабілітації

Наші захисники та захисниці продовжують протистояти ворогові, що змушує його зазнавати втрат. Але буває так, що вони самі отримують поранення, після яких потрібно відновлюватись. У цьому випадку військові можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави, пише АрміяInform.

У Департаменті соціального забезпечення Міноборони зазначили, що українські військові можуть розраховувати на виплати. Це закріплено у наказі № 260 міністра оборони України від 7 червня 2018 року.

За що можна отримати грошову допомогу

Фінансове забезпечення передбачається:

у зв’язку з хворобою;

перебуванням на лікуванні в медичних закладах;

перебуванням у відпустці задля лікування у зв’язку з хворобою.

Водночас слід розуміти, що військовий може розраховувати на фінансову підтримку терміном не більш як 4 місяці. Відлік стартує з моменту вибуття з військової частини. Але є винятки, які передбачає чинне законодавство. Згідно з ними, може бути й довший термін лікування.

Якщо лікування триває понад 4 місяці без перерв, то виплати військовий отримує після надання документів. Мовиться про висновок медичного закладу (військово-лікарської комісії) та рішення командира військової частини. Останній надає дозвіл на продовження перебування у лікарні.

Держава гарантує додаткові виплати за поранення

Нагадаємо, що Кабмін та Міноборони України ухвалили рішення. Згідно з ним, військові під час воєнного стану гарантовано отримають виплати у разі поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини. Це можуть бути контузії, травми, каліцтва тощо. За це захисника виділяють додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень за весь час перебування у медичному закладі.

Зауважимо, що українським військовим держава також гарантує безплатне лікування за сучасними стандартами та реабілітацію. Усі ці послуги можна отримувати як у вітчизняних закладах, так і за кордоном, якщо в цьому виникне потреба.

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