Війна в Ірані відправила на «пенсію» найбільший у світі газовий флот

Однією з країн, що найбільше постраждали від ударів Ізраїлю та США по Ірану, став Катар.
Наразі флот газовозів, що належать державній компанії Nakilat, став проблемою, оскільки більшість суден простоюють, через що компанія зазнає величезних збитків.
Про це пише идання WNP.
Після блокування Ормузької протоки другий за величиною в світі експортер СПГ — Катар — вимушено зупинив видобуток сировини. Установки в Рас-Лаффані простоюють вже понад тиждень.
Nakilat — найбільший у світі оператор газовозів. Компанія контролює майже 70 суден цього типу, що означає майже 10%-ву частку ринку. Компанія керує 14 суднами класу Q-Max (судна довжиною 345 метрів і місткістю 266 тис. куб. м скрапленого газу), 31 Q-Flex (315 метрів завдовжки, близько 210 тис. куб. м газу) та 24 меншими газовозами.
Зараз більшість суден без роботи. При цьому в даних все частіше зустрічається статус «очікує розпорядження». На практиці це означає, що газовози порожні, і керівництво Nakilat має вирішити, що робити далі.
Крім того, шість суден компанії застрягли у водах Перської затоки, а саме на якорних стоянках біля берегів Об’єднаних Арабських Еміратів, як і багато інших суден. Ще кілька кораблів стоять на якорях «по той бік» протоки, чекаючи можливості увійти.
Так, справжньою «зоною очікування» для суден катарської компанії стала Малаккська протока та прилеглі до неї води. У них вже знаходиться майже дюжина суден перевізника. Їх скупчення пояснюється тим, що азіатські країни найбільші споживачі СПГ з Катару. З точки зору катарців Сінгапур також безпечна гавань, де в разі необхідності можна провести ремонт суден.
УНІАН
