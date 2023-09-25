Війна росії проти України значно вплинула на економіку Європи, — дослідження Reuters — Finance.ua
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Війна росії проти України значно вплинула на економіку Європи, — дослідження Reuters

Світ
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Війна росії проти України значно вплинула на економіку Європи, — дослідження Reuters
Війна росії проти України значно вплинула на економіку Європи, — дослідження Reuters
Війна росії проти України сповільнила економічне зростання і «значно» підштовхнула інфляцію до всієї Європи. Згідно з дослідженням Швейцарського національного банку, найгірші наслідки ще попереду.
Про це повідомляє Reuters.
У доповіді йдеться, що відколи росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, в Європі спостерігалося зростання цін на енергоносії, потрясіння на фінансових ринках і різке скорочення економік рф та України.
Аналіз впливу війни на економіку Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Швейцарії показує, що в четвертому кварталі 2022 року обсяг виробництва був би на 0,1−0,7% вищим, якби москва не напала на Київ. Інфляція в кожній із країн була б на 0,2−0,4% нижчою, йдеться у повідомленні.
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«Негативні наслідки війни, ймовірно, будуть набагато серйознішими в середньостроковій та довгостроковій перспективі, особливо щодо реальної економіки. Через один-два роки цей ефект, ймовірно, буде приблизно вдвічі більшим», — йдеться у доповіді.
У дослідженні говориться, що Німеччина виявилася країною, що найбільш постраждала. У четвертому кварталі 2022 року її ВВП був би на 0,7% вищим, а інфляція була б на 0,4% нижчою у четвертому кварталі 2022 року, якби росія не вторгалася в Україну.
  • Особливо постраждала Великобританія: обсяг економічного виробництва скоротився на 0,7%, а інфляція зросла на 0,2%.
  • Без війни у Франції інфляція була б на 0,3% нижчою, а ВВП — на 0,1% вищим.
  • Тоді як в Італії інфляція була б на 0,2% нижчою, а ВВП — на 0,3% вищим.
  • Без війни ВВП Швейцарії був би на 0,3% вищим, а інфляція — на 0,4% нижчою, йдеться в дослідженні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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