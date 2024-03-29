Війна проти України обходиться росії у $300 млн на добу — Finance.ua

Війна проти України обходиться росії у $300 млн на добу Сьогодні 04:34 — Світ

Через те, що кремль постійно збільшує видатки на фінансування агресії проти України, а також через необхідність модернізації застарілої зброї, путіну, ймовірно, доведеться підвищити податки для населення, адже витрати можуть зрости.

За підсумками 2023 року путін заявив росіянам про економічне зростання на 3,6%. Однак воно пов’язане з тим, що трильйони рублів були вкладені кремлем у військово-промисловий комплекс, зазначають експерти.

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Вони додають, що це не вбереже економіку рф у довгостроковій перспективі, а перші ознаки її виснаження можна бачити вже зараз.

Аналітики порахували, що у Фонді національного добробуту рф зараз залишається $135 млрд, проте кремль має доступ лише до $58 млрд — у ліквідних активах (доларах, акціях та облігаціях). Решта коштів — в основному в китайській валюті та золоті. Водночас, торік путін вивів із фонду $38 млрд.

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У WSJ зазначають, що якщо цього року російський диктатор знову наважиться звернутися до Фонду, то грошей там не залишиться, саме тому він готовий піти на непопулярне рішення і підняти податки для росіян.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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