Visa запускає біометричну авторизацію онлайн-платежів в Україні — Finance.ua
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Visa запускає біометричну авторизацію онлайн-платежів в Україні

Фондовий ринок
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Visa запускає біометричну авторизацію онлайн-платежів в Україні
Visa запускає біометричну авторизацію онлайн-платежів в Україні
Платіжна система Visa оголосила про запуск Visa Payment Passkey в Україні. Ця технологія дозволяє підтверджувати особу користувача та авторизувати онлайн-платежі за допомогою біометрії — зокрема, відбитка пальця або розпізнавання обличчя.
Про це йдеться у релізі Visa.

Як це працює

Створений на основі найновіших стандартів автентифікації Fast Identity Online (FIDO) інструмент Visa Payment Passkey Service дає змогу підтвердити особу споживача та надати дозвіл на проведення онлайн-платежу за допомогою швидкого сканування його чи її біометричних даних, наприклад, обличчя чи відбитка пальця.
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Під час покупок в інтернеті ключі доступу Visa замінюють паролі чи одноразові коди, роблячи транзакції простішими та безпечнішими.
Visa Payment Passkey підтверджує особу, не перериваючи процес оплати, і підвищує безпеку, усуваючи незручності під час оплати онлайн на будь-якому пристрої чи сайті в усьому світі.
Першим партнером Visa, що інтегрував нове рішення в Україні, стала платформа ГЕРЦ — сервіс онлайн-оплати комунальних послуг.
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Користувачі, які зареєстрували картку у сервісі Click to Pay, можуть здійснювати платежі на маркетплейсах з відповідною іконкою без заповнення форм і введення карткових даних.
«Ми раді представити в Україні технологію Visa Payment Passkey, яка зробить оплати через сервіс Click to Pay ще простішими та безпечнішими. Ця технологія здійснює справжню революцію у сфері електронної комерції, підвищуючи безпеку транзакцій і водночас усуваючи незручності під час оплати онлайн на будь-якому пристрої», — зазначила віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні Тетяна Чорна.
За матеріалами:
Фінансовий Клуб України
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