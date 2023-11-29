Virgin Atlantic здійснила перший у світі рейс на 100% екологічному авіаційному паливі — Finance.ua
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Virgin Atlantic здійснила перший у світі рейс на 100% екологічному авіаційному паливі

Технології&Авто
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Virgin Atlantic здійснила перший у світі рейс на 100% екологічному авіаційному паливі
Virgin Atlantic здійснила перший у світі рейс на 100% екологічному авіаційному паливі
Компанія Virgin Atlantic повідомила, що її літак першим у світі здійснить повноцінний рейс із Лондона до Нью-Йорка, використовуючи альтернативне паливо. Якщо точніше, мова про екологічно чисте паливо Sustainable Aviation Fuel (SAF), яке, як каже сама компанія, є єдиним життєздатним рішенням у середньостроковій перспективі для декарбонізації далекомагістральної авіації.
Boeing 787 з двигунами Rolls-Royce Trent 1000 здійснить виліт з лондонського аеропорту Хітроу та приземлиться у Нью-Йорку.
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Саме по собі паливо SAF на 88% складається з гідроперероблених ефірів і жирних кислот і на 12%, що залишилися, — із синтетичної ароматичного гасу, який виробляється з рослинних компонентів.
Virgin Atlantic каже, що промисловість і уряд Великобританії повинні створити британську галузь SAF і досягти показника в 10% від загальної кількості палива, що використовується в авіації, вже до 2030 року.
За матеріалами:
Portaltele
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