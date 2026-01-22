VIN-код і реєстрація авто: що потрібно знати покупцям Сьогодні 09:14 — Технології&Авто

Сервісні центри МВС радять перевіряти VIN-код перед купівлею авто

Під час купівлі вживаного автомобіля сервісні центри МВС за можливості рекомендують проводити експертне дослідження транспортного засобу. Саме фахівці Експертної служби МВС можуть встановити справжність автомобіля та перевірити ідентифікаційний номер.

Про це нагадують експерти Головного сервісного центру МВС.

Типові порушення, які виявляють експерти

Під час експертних оглядів регулярно виявляються транспортні засоби з ознаками втручання в ідентифікаційний номер (VIN-код). Під час дослідження фахівці встановлюють, чи не було:

переварено VIN-код;

механічного втручання в метал;

змінено структуру номера;

вварено елементи з новими символами.

Наявність будь-яких таких ознак свідчить про спробу приховати реальне походження транспортного засобу.

Навіщо перевіряти VIN-код

VIN-код — це унікальний 17-значний ідентифікаційний номер, який дає змогу отримати інформацію про історію автомобіля. За ним можна дізнатися країну та завод-виробника, марку, модель, рік випуску, участь у дорожньо-транспортних пригодах, факт викрадення, наявність обмежень, арештів чи застав, реальний пробіг і кількість попередніх власників.

Будь-яке несанкціоноване втручання у VIN-код є кримінальним правопорушенням і унеможливлює державну реєстрацію автомобіля.

Де використовується VIN-код

Ідентифікаційний номер обов’язково вноситься до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (графа «E»), договорів купівлі-продажу, страхових полісів та митних документів.

У МВС нагадали, що експертний огляд транспортного засобу є обов’язковим під час першої реєстрації вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону. Водночас за ініціативою продавця або покупця експертне дослідження може бути проведене додатково з видачею відповідного висновку.

