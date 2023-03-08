Відтепер можна внести яхту чи літак: НАЗК оновило функцію «Дані для декларації» — Finance.ua
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Відтепер можна внести яхту чи літак: НАЗК оновило функцію «Дані для декларації»

Казна та Політика
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що розширило можливості функції «Дані для декларації».
Про це йдеться у пресслужбі НАЗК.
«Тепер власникам яхт, літаків та любителям рибалки з власного човна більше не доведеться бідкатися щодо складності пошуку інформації для декларування», — сказано в повідомленні.
Функція «Дані для декларації» поповнилася відомостями з:
  • Державного суднового реєстру України та Суднової книги України — стосовно водних засобів;
  • Державного реєстру цивільних повітряних суден України — стосовно повітряних засобів.
Інформація про водні та повітряні судна буде відповідати даним на 31 грудня відповідного року.
Зараз функція містить дані про:
  • об’єкти нерухомості, у тому числі земельні ділянки;
  • об’єкти незавершеного будівництва;
  • транспортні засоби, зокрема тепер і водні та повітряні засоби;
  • корпоративні права в товариствах;
  • кінцевого бенефіціарного власника (контролера);
  • доходи;
  • пенсійні та соціальні виплати;
  • спадщину;
  • наявні обтяження на рухоме майно.
«Сподіваємося, завдяки новим даним статистика подання декларацій високопосадовцями та депутатами Парламенту суттєво підвищиться. Поки лише 28 народних депутатів відзвітували перед громадянами. Наразі це все ще добровільно, але незабаром обов’язкове електронне декларування буде відновлене», — додали в НАЗК.

Довідка Finance.ua:

  • українці, які перебувають за кордоном під статусом тимчасового захисту й оформили принаймні одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, зобов’язані задекларувати її. Річ у тім, що така грошова допомога вважається іноземним доходом, а отже про її отримання треба прозвітувати податковій. При цьому жодних зборів чи податків на гроші не накладається;
  • у 2023 році кампанія з декларування доходів за 2022 рік стартувала 1 січня та завершиться 15 травня.

Як сплачувати податки в Україні у 2023 році 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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