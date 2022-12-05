Відстрочення виходу на пенсію збільшує виплати: як це працює — Finance.ua
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Відстрочення виходу на пенсію збільшує виплати: як це працює

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Відстрочення виходу на пенсію збільшує виплати: як це працює
Відстрочення виходу на пенсію збільшує виплати: як це працює
Право на пенсію в Україні настає в 60 років за наявності необхідного стажу. Проте виходити на пенсію при досягненні такого віку не обов’язково. Відстрочення пенсії впливає на її розмір, збільшуючи такі виплати.
Як нагадують у Пенсійному фонді України, при відстрочці пенсії її розмір збільшується на:
  • на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;—
  • на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на понад 60 місяців.
Тобто в першому випадку за рік відтермінування пенсія збільшиться на 6 %, за два роки — на 12 %, на шість років — на 54 %.
Для збільшення пенсії враховуються лише повні місяці роботи.
Про бажання призначити пенсію пізніше людина має повідомити про це до досягнення пенсійного віку, інакше пенсію можуть призначити автоматично (у разі оцифрування паперової трудової книжки).

Довідка Finance.ua:

  • з 1 грудня 2022 року вдруге протягом року зростає розмір прожиткового мінімуму. Це є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму. Детальніше про перерахунок розповідали за посиланням;
  • якщо через повномасштабне вторгнення росії ви втратили роботу і вам не вистачило кілька місяців страхового стажу до виходу на пенсію, є кілька варіантів виходу із ситуації.
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За матеріалами:
Finance.ua
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