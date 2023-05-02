Відшкодування завданої рф Україні шкоди: "Платитимуть ще ненароджені"- Єрмак — Finance.ua

Відшкодування завданої рф Україні шкоди: "Платитимуть ще ненароджені"- Єрмак Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

В Офісі президента наголошують, що росія за час повномасштабної війни завдала Україні колосальних збитків, відшкодовувати які будуть кілька наступних поколінь росіян.

Голова ОПУ Андрій Єрмак наголосив, що коли ми говоримо про екологічну шкоду, якої постійно завдає Росія внаслідок ударів по Україні, то маємо чітко дати зрозуміти росіянам, що за все доведеться платити.

«За мінування територій, за удари по об‘єктах, так само, як і за вбивства людей та викрадення дітей. Зараз вже рахунок пішов на кілька поколінь. Він загадковим чином не обнулиться, навпаки — примножиться. Платитимуть ще ненароджені майбутні покоління, і в них ніхто не питатиме, хочуть вони цього чи ні. Більше того, ці покоління матимуть серйозну проблему, бо в історію увійдуть нащадками російських терористів, які здійснювали геноцид українського народу. І сховатися від цього не вийде в жодній країні світу», — наголошує Єрмак.

Кривава загарбницька війна, розв’язана росією проти України, призводить не тільки до численних людських жертв, а й до масштабних руйнувань житлової забудови та інфраструктури, екологічних проблем тощо, завдаючи мільярдних збитків.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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