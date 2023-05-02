Відшкодування завданої рф Україні шкоди: "Платитимуть ще ненароджені"- Єрмак — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відшкодування завданої рф Україні шкоди: "Платитимуть ще ненароджені"- Єрмак

Казна та Політика
91
В Офісі президента наголошують, що росія за час повномасштабної війни завдала Україні колосальних збитків, відшкодовувати які будуть кілька наступних поколінь росіян.
Голова ОПУ Андрій Єрмак наголосив, що коли ми говоримо про екологічну шкоду, якої постійно завдає Росія внаслідок ударів по Україні, то маємо чітко дати зрозуміти росіянам, що за все доведеться платити.
Читайте також
«За мінування територій, за удари по об‘єктах, так само, як і за вбивства людей та викрадення дітей. Зараз вже рахунок пішов на кілька поколінь. Він загадковим чином не обнулиться, навпаки — примножиться. Платитимуть ще ненароджені майбутні покоління, і в них ніхто не питатиме, хочуть вони цього чи ні. Більше того, ці покоління матимуть серйозну проблему, бо в історію увійдуть нащадками російських терористів, які здійснювали геноцид українського народу. І сховатися від цього не вийде в жодній країні світу», — наголошує Єрмак.
Місце для вашої реклами
Кривава загарбницька війна, розв’язана росією проти України, призводить не тільки до численних людських жертв, а й до масштабних руйнувань житлової забудови та інфраструктури, екологічних проблем тощо, завдаючи мільярдних збитків.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.