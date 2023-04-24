Збитки української промисловості та логістики через агресію рф сягнули $50 млрд – UkraineInvest — Finance.ua

Збитки української промисловості та логістики через агресію рф сягнули $50 млрд – UkraineInvest Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Збитки української промисловості та логістики через агресію рф сягнули $50 млрд – UkraineInvest

Сума прямих збитків, завданих рф українській інфраструктурі, промисловим об’єктам та виробничій логістиці, зросла майже до 50 млрд доларів.

Такі дані під час онлайн-форуму «FIT for Ukraine: логістичні хаби та індустріальні парки» навів виконавчий директор Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач.

За його даними, внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні постраждали приблизно 22,5% складських приміщень. Загалом же прямі збитки, завдані росією нашій інфраструктурі, промисловим об’єктам та виробничій логістиці, в UkraineInvest оцінюють майже у 50 млрд доларів.

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«До війни ми мали загалом понад 2,5 млн кв. м складської інфраструктури, переважна більшість — у Київській області. Тепер же її загальний обсяг суттєво зменшився. Адже агресор повністю або частково знищив приблизно 382 тис кв. м складських площ», — констатував Цівкач.

Він розповів, що частину зруйнованих логістичних комплексів вже відбудовано. Приміром, мережа супермаркетів «АТБ» почала відновлювати два свої складські приміщення, а компанія «РЛС» реконструює пошкоджені ворогом склади у Броварах.

Цівкач переконаний, що держава має максимально сприяти зусиллям бізнесу. Адже Україна сподівається на стрімкий повоєнний розвиток економіки. А виробничий сектор, поміж іншого, потребує якісної та сучасної логістичної інфраструктури.

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При цьому в UkraineInvest сподіваються не лише на відбудову зруйнованого, а й на започаткування нових інвестиційних проєктів в цій царині.

Цівкач нагадав про фінансову підтримку, яку гарантує інвесторам Закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні». Документ передбачає надання інвестпроєктам, що відповідають визначеним критеріям, державних гарантій щодо незмінності законодавства протягом 15 років, а також відшкодування можливих збитків, завданих держорганами, та надання держпідтримки інвестиційним проєктам обсягом до 30% від суми інвестицій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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