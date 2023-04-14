Щоденні збитки від війни з рф скоротилися втричі: у Мінфіні назвали суми — Finance.ua

Щоденні збитки від війни з рф скоротилися втричі: у Мінфіні назвали суми
Щоденні збитки від повномасштабної війни з росією зменшилися з $1,1 млрд на день до $370 млн.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Він зазначив, що зараз масштабне відновлення країни оцінюється на $411 млрд, але доки війна триває, ця сума продовжує зростати.
«Водночас завдяки героїчним зусиллям воїнів України і звільненню значної частини території, щоденні збитки від війни зменшилися до $370 млн на день з $1,1 млрд і початку повномасштабної війни, згідно зі звітом RDNA2», — розповів Марченко.
На думку міністра, швидкість перемоги України у війні залежить від швидкості та обсягів воєнної фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, а також санкційного тиску на росію.
Нагадаємо, за оцінкою Мінфіну, Україна щомісяця витрачає на воєнну кампанію 130 млрд грн, або приблизно $3,6 млрд. Зі свого боку росія вже витратила на війну з Україною $114,4 млрд за рік (близько $10 млрд на місяць), що становило приблизно третину всіх доходів бюджету рф 2021 року.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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