Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з бомбосховищами — Finance.ua

Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з бомбосховищами

Вчора 09:00 — Нерухомість

Будівництво бомбосховищ у новому житлі може бути врегульовано на законодавчому рівні.

Про це повідомила лідер партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Приклад. У вимогах до житлових та інших новобудов в Ізраїлі, який також страждає через війну, прописана обов’язкова наявність бомбосховищ. Вони є у всіх будинках, що збудовані після 2004 року. Це спеціально обладнані кімнати безпеки, які називаються мамад. У старих будинках, де не облаштовано бомбосховищ, влада Ізраїлю встановлює спеціальні бетонні бункери у дворах. Також є цивільні бомбосховища, які у мирний час використовуються як ігрові кімнати для дітей або за іншим призначенням.

Нині Україна розробляє план відновлення житлових будинків та інфраструктури, яку знищили російські окупанти.

У першому читанні проголосований наш законопроект № 7198, що передбачає відбудову за рахунок держави.

Чи будуть новобудови з бомбосховищами?

З її слів, це питання планують урегульовати на законодавчому рівні, з прописаними нормами та правилами. Це має стати однією з вимог користувачів такого житла та приміщень.

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Тобто, покупці житла звертатимуть на це увагу — чи є в будинку сучасні безпечні та комфортні бомбосховища та паркінги.

Тому як варіант розглядаємо проектування нових будинків з укріпленим підземним паркінгом, який в майбутньому може виконувати роль надійного бомбосховища. Виклики часу потребують укриттів у наших домівках.

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