Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з бомбосховищами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з бомбосховищами

Вчора 09:00Нерухомість
1842
Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з бомбосховищами
Будівництво бомбосховищ у новому житлі може бути врегульовано на законодавчому рівні.
Про це повідомила лідер партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
Приклад. У вимогах до житлових та інших новобудов в Ізраїлі, який також страждає через війну, прописана обов’язкова наявність бомбосховищ. Вони є у всіх будинках, що збудовані після 2004 року. Це спеціально обладнані кімнати безпеки, які називаються мамад. У старих будинках, де не облаштовано бомбосховищ, влада Ізраїлю встановлює спеціальні бетонні бункери у дворах. Також є цивільні бомбосховища, які у мирний час використовуються як ігрові кімнати для дітей або за іншим призначенням.
Нині Україна розробляє план відновлення житлових будинків та інфраструктури, яку знищили російські окупанти.
У першому читанні проголосований наш законопроект № 7198, що передбачає відбудову за рахунок держави.
Чи будуть новобудови з бомбосховищами?
З її слів, це питання планують урегульовати на законодавчому рівні, з прописаними нормами та правилами. Це має стати однією з вимог користувачів такого житла та приміщень.
Читайте також
Тобто, покупці житла звертатимуть на це увагу — чи є в будинку сучасні безпечні та комфортні бомбосховища та паркінги.
Тому як варіант розглядаємо проектування нових будинків з укріпленим підземним паркінгом, який в майбутньому може виконувати роль надійного бомбосховища. Виклики часу потребують укриттів у наших домівках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.