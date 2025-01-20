Відновлення України потребуватиме нових кредитних продуктів — Finance.ua
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Відновлення України потребуватиме нових кредитних продуктів

Казна та Політика
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В першу чергу попитом буде користуватися проєктне фінансування або синдиковані кредити, де кілька банків працюватимуть разом.
Таку точку зору висловив в інтерв’ю «Фондовому клубу» заступник голови правління, начальник департаменту корпоративного бізнесу Укрсиббанку Дмитро Цапенко.
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«Відбудова вимагатиме залучення компаній з різних секторів: будівництва, виробництва будматеріалів, металообробки тощо. Ці компанії користуються стандартним набором кредитних продуктів: фінансуванням оборотного капіталу, торговим, середньостроковим фінансуванням тощо», — розповів топменеджер.
Але в майбутньому великі проєкти потребуватимуть довгострокового фінансування. Це може бути проєктне фінансування або синдиковані кредити, де кілька банків працюватимуть разом.
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«Зараз ми вже маємо запити на проєкти, які перебувають на межі між проєктним фінансуванням і звичайним фінансуванням великих корпоративних клієнтів. Український банківський сектор має надліквідність як у гривні, так і у валюті. Тому проблема полягає в готовності банків брати на себе ризики», — вважає Дмитро Цапенко.
Для мінімізації цих ризиків банки використовують програми розподілу від міжнародних фінансових організацій, насамперед від ЄБРР.
«Це дає нам змогу кредитувати клієнтів та проєкти, щодо яких ми самостійно не були б готові нести ризики», — пояснив банкір.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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