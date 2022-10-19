Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше, ніж планувалося – голова Єврокомісії — Finance.ua
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Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше, ніж планувалося – голова Єврокомісії

Енергетика
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Країнам ЄС вдалося значно знизити залежність від російського газу швидше, ніж планувалося.
Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
«Коли в березні ми запропонували план відмови від імпорту вуглеводнів з росії, ми дуже сильно залежали від російського газу. Тоді ми вважали, що знадобиться кілька років для того, щоб замістити газ із Росії. Але факт такий: нам знадобилося лише вісім місяців для того, щоб замістити дві третіх (від загального обсягу постачання газу з росії)», — сказала вона в середу, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі.
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Фон дер Ляєн стверджує, що проведена диверсифікація обійшлася у велику ціну. Тому голова ЄК пропонує вкладати кошти у європейську енергогенерацію, особливо тієї, що працює на відновлювальних джерелах.
«Ми здійснили масштабний перехід на інших закордонних постачальників газу, але це далося великою ціною. І для того, щоб зберегти конкурентоспроможність, ми маємо вкладати кошти в розвиток власних джерел енергії, особливо відновлюваної», — додала фон дер Ляєн.
Нагадаємо, ціна газу в Європі впала з серпневого піку в $3500 за тисячу куб.м вже втричі, а танкери зі скрапленим природним газом продовжують прибувати до берегів континенту. Прагнучи закупити якомога більше палива напередодні зими, європейські країни, які втратили дві третини імпорту з росії, виявилися не готовими до такого напливу поставок.

Як Європа позбувається залежності від російських енергоресурсів

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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