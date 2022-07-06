Відбудова Маріуполя обійдеться у понад 14 млрд дол. — мер — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відбудова Маріуполя обійдеться у понад 14 млрд дол. — мер

Казна та Політика
242
Фото: Telegram/Маріупольська міська рада
Фото: Telegram/Маріупольська міська рада
Відновлення Маріуполя займе близько 7-10 років, а відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів. Про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес.
Про це повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, слова якого наводить міськрада у Telegram.
Бойченко зазначив, що через війну у місті знищено 1356 багатоповерхових будинків, розбомблено 40% приватних будинків. Більшість з них не підлягають реконструкції.
Читайте також
За словами Бойченка, у перспективі планується будівництво нових об’єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч людей. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації.
«Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їх досвід відбудови. Сподіваємося, що у „плані Маршалла“ для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя», — розповів Вадим Бойченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.