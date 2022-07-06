Відбудова Маріуполя обійдеться у понад 14 млрд дол. — мер — Finance.ua

Відбудова Маріуполя обійдеться у понад 14 млрд дол. — мер Вчора 18:30 — Казна та Політика

Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

Відновлення Маріуполя займе близько 7-10 років, а відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів. Про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес.

Про це повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, слова якого наводить міськрада у Telegram.

Бойченко зазначив, що через війну у місті знищено 1356 багатоповерхових будинків, розбомблено 40% приватних будинків. Більшість з них не підлягають реконструкції.

За словами Бойченка, у перспективі планується будівництво нових об’єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч людей. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації.

«Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їх досвід відбудови. Сподіваємося, що у „плані Маршалла“ для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя», — розповів Вадим Бойченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.