Від теорії до практики: добірка перспективних стажувань вересня — Finance.ua

Від теорії до практики: добірка перспективних стажувань вересня

Вересень — час нових стартів. Разом із Днем знань приходить нагода не лише сісти за парти чи зайти влекційні зали, а й отримати практичний досвід. Стажування восени — чудовий спосіб застосувати теорію на практиці та зробити перший крок до майбутньої кар’єри.
Фахівці robota.ua підготували добірку перспективних пропозицій цього місяця, які допоможуть перетворити знання на практику, а в перспективі — побудувати успішну кар’єру.

Молодший фахівець/молодша фахівчиня з клієнтської підтримки (стажування Energy Hub) в «Укренерго»

📍 Київ
Національна енергетична компанія запрошує пройти Energy Hub — програму стажування для студентів останніх курсів закладів вищої освіти та молодих фахівців, які тільки розпочинають свою професійну діяльність. Тривалість — шість місяців.
Стажування передбачає: офіційне працевлаштування та оплату; повну зайнятість; соціальний пакет (включно з медичним страхуванням); можливість бронювання; корпоративні тренінги на розвиток soft skills.
Етапи конкурсу:
  • відгук на robota.ua або заповнення анкети кандидата;
  • співбесіда з HR-фахівцями;
  • фінальна співбесіда з керівником за напрямом.
Роботодавець зазначає, що в окремих випадках передбачається перевірка рівня володіння англійською мовою.

Global Graduate Programme in Finance у «BAT Україна»

📍 Київ
Global Graduate — 18-місячна програма розвитку кар’єри для студентів останніх курсів та випускників, яка допоможе пришвидшити кар’єрний шлях у міжнародній компанії та здобути менеджерську роль.
У вас є шанс потрапити в компанію, якщо: незабаром завершуєте або закінчили навчання (не більше 3 років після закінчення університету); шукаєте кар’єру в міжнародній компанії у сфері фінансів; володієте англійською на рівні не нижче Upper-Intermediate; готові до релокації в інше місто.
Досвід роботи від 1 року (включно зі стажуванням й частковим працевлаштуванням) буде перевагою.

Річне стажування за ветеринарним напрямом/Nestle Purina® Graduate Program у Nestle Ukraine

📍 Одеса, Львів, Вінниця
Компанія запрошує студентів 4−6 курсів та випускників за напрямом навчання «Ветеринарна медицина» до участі в річній програмі стажування.
Серед обов’язків майбутніх стажистів: супровід активностей ветеринарного каналу, семінарів і конференцій; організація та планування спеціалізованих подій або активностей ветеринарного спрямування; створення професійних презентацій і виступів перед аудиторією ветлікарів та студентів відповідних спеціальностей; аналіз продажів, розробка макетів і підготовка матеріалів для супроводу активностей каналу (промоматеріали).
Стажист у департамент комплаєнсу в «Райффайзен Банк»

📍 Київ
Студенти 4−5 курсів економічних, юридичних або банківських спеціальностей мають можливість отримати практичний досвід у роботі з міжнародними стандартами та регуляторними вимогами в банківському середовищі.
Розглядають кандидатів із:
  • аналітичними та юридичними навичками (здатність аналізувати нормативні акти, політики і внутрішні документи, базові знання банківського та фінансового регулювання, юридичний аналіз);
  • вмінням працювати з документами (підготовка ділових документів англійською мовою, використання систем документообігу та внутрішніх баз банку);
  • технічними навичками (впевнене користування MS Excel, Word, PowerPoint та AI для роботи з текстами, створення документів і автоматизації завдань).

Стажист (навчання з ремонту ноутбуків) в MTI hi-tech engineering

📍 Київ
Компанія пропонує студентам або випускникам технічних ВНЗ (або спеціальностей: інженерія, електроніка, комп’ютерні науки тощо) розпочати кар’єру у сервісному обслуговуванні ноутбуків та навчитися всього з нуля під керівництвом досвідчених професіоналів.
Пропонується: гнучкий графік (можна поєднувати навчання та роботу); офіційне працевлаштування з першого дня стажування. Найкращі стажисти зможуть продовжити роботу у команді на постійній основі.

Помічник менеджера із закупівель зернових та олійних культур (стажист) в MK Merchants Ukraine

📍 Київ
У команду запрошують студентів 3−4 курсів та випускників аграрних ВНЗ (або аграрних спеціальностей) з розвиненими аналітичними та комунікативними здібностями і бажанням працювати у сфері закупівель.
Анонсується: навчання для молодих спеціалістів, які хочуть розвиватись в аграрному бізнесі. Є можливість здобути практичний досвід за підтримки професійного наставника, який буде супроводжувати на початку входження в професію.

Механік-стажист (сільськогосподарська, будівельна техніка, силові установки) в «Zeppelin Україна»

📍 Одеса, Львів
Компанія запрошує студентів 3−5 курсів та випускників 2023—2024 рр. технічних і машинобудівних спеціальностей пройти стажування і навчання. Стажисти працюватимуть під керівництвом досвідчених наставників у сервісному центрі компанії, отримуючи практичні знання та професійні навички. Успішні кандидати зможуть приєднатися до команди на посаду механіка чи інженера з ремонту.
Пропонується: медичне страхування та страхування від нещасного випадку.

Молодший юрисконсульт (стажист) в 1+1 media

📍 Київ
Завдання майбутнього стажиста: брати участь у підготовці судових справ та організації внутрішнього документообігу; комунікувати з контрагентами та державними органами.
Відгукуйтеся, якщо: досконало володієте українською мовою та вмієте чітко формулювати думки; маєте розвинені комунікаційні та аналітичні навички; впевнено користуєтеся ПК (Word, Excel, PowerPoint); прагнете розвиватися у юридичній сфері. Знання англійської та основ корпоративного права буде перевагою.
Обов’язковою вимогою участі у відборі є наявність відеорезюме.
Також компанія запрошує на стажування таких фахівців:

Молодший аналітик-стажист/Junior analyst-trainee в Imperial Tobacco

📍 Київ
Компанія запрошує кандидатів із економічною чи освітою у сфері технологій (розглядають як досвідчених випускників, так і студентів 3−5 курсів) приєднатися до команди аналізу, бізнес-планування та прогнозування.
Анонсуються такі обов’язки: збір, обробка та аналіз даних про продажі в Україні, Азербайджані, Вірменії, Молдові та Грузії; підготовка звітів, що описують тютюновий ринок з точки зору його структури, фактичних показників порівняно з планом, рівня запасів та ціноутворення; робота над покращенням якості даних.

Стажист у відділ складської логістики у IDS Ukraine

📍 Київ
Лідер українського ринку мінеральних вод у всіх категоріях оголошує про відкриття вакансії «Молодший фахівець з обслуговування холодильного обладнання». Розглядаються студенти 4−6 курсу, які вільно володіють MS Office та CRM-системами. Тривалість стажування — 6 місяців.
Серед завдань: робота з даними в системах 1С та СУПТРО (внесення, оновлення та контроль точності інформації); перевірка заявок (контроль виконання запитів та виявлення помилок відповідно до стандартів завантаження холодильного обладнання торгових команд); участь у процесах складської логістики.
Пропонується: офіційне працевлаштування; гнучкий графік роботи; забезпечення ноутбуком; можливість подальшого працевлаштування після успішного стажування.
Світлана Вишковська
Редактор






